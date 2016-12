Campo Grande Homem é preso em flagrante por falsificação de cheques e documentos Policiais da Dedfaz fizeram também encontraram roupas furtadas na casa

Homem de 43 anos foi preso em fragrante por falsificação de documentos e lâminas de cheque, além da receptação de centenas de bermudas furtadas de uma transportadora. Ele foi preso hoje, em sua residência, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Prisão foi feita por equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações e Falsificações (Dedfaz), depois de busca na residência do suspeito, que já estava sendo investigado.

Ao chegarem no local, policiais encontraram o homem fazendo a falsificação de uma lâmina de cheque.

Mãe do suspeito, de 67 anos, tentou esconder algumas CNHs falsificadas nas roupas íntimas e jogou parte dos materiais usados na falsificação em meio à roupas sujas e fingiu que estava lavando as peças, no entanto, produtos ilícitos foram encontrados.

Na residência também foram encontradas 110 bermudas que foram furtadas de uma transportadora no dia 30 de outubro, na Capital.

Cada bermuda estava com etiqueta no valor de R$ 79,90, o que totaliza um total de R$ 8.789 em peças. Mercadoria foi furtada de transportadora que encaminhava o produto para loja de departamento da Capital.

À polícia, ele informou que comprou as peças, mas não deu o nome da pessoa que teria vendido.

Homem foi preso e indiciado por falsificação de documento público, receptação e por ter petrecho de falsificação, crime previsto no artigo 291 do Código Penal.

Mãe do suspeito foi autuada por favorecimento real, mas como crime é de menor potencial ofensivo, ela foi liberada depois de lavragem de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Foram apreendidas 15 lâminas de cheques, quatro CNHs e três carteiras de identidade falsificadas, materiais usados para fazer a adulteração, celulares e as peças furtadas.