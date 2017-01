EM FLAGRANTE Homem é preso com pistola de uso restrito e munições em Campo Grande Suspeito estava armado com Glock 9 mm em via pública e foi preso em casa

10 JAN 2017 Por GLAUCEA VACCARI 18h:44

Pistola, carregadores e munições foram apreendidas - Divulgação / Derf Vanderlei Souza Castro, 36 anos, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito, na tarde de ontem, no bairro Manoel Taveira, em Campo Grande. De acordo com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), investigadores receberam denúncia anônima de que o suspeito estava em via público com a arma. Policiais foram ao local e encontraram Castro no quintal de sua residência com uma pistola Glock 9mm, dois carregadores com capacidade para 17 munições cada, carregador adaptado para 31 munições e 64 munições calibre 9 mm. Suspeito confirmou ser o proprietário da pistola. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Derf. Arma e munições foram apreendidas.

