TRÁFICO Homem é preso com cocaína

escondida em caixa de sabão em pó Droga seria levada para São Paulo, conforme o suspeito

Passageiro, que não teve identidade divulgada, foi flagrado com 800 gramas de cocaína em caixa de sabão em pó na madrugada de hoje, no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Equipe da Polícia Militar estava realizando vistoria nas bagagens dos passageiros quando desconfiou do nervosismo do homem. Durante revista em sua mochila, na foi encontrado, mas os militares desconfiaram de uma caixa de papelão, que estava com o lacre de segurança violando.

Ao conferirem, os agentes encontraram a quantidade do entorpecente. O suspeito confessou que era dono da droga e que havia adquirido em Corumbá e seguia levada para São Paulo. Passageiro e cocaína apreendida foram encaminhados para a delegacia.