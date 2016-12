VIOLÊNCIA Homem é esfaqueado depois de "se esbarrar" com agressor na rua Suspeito do crime disse que tinha motivos pessoais para esfaqueá-lo

Um homem de 39 anos foi esfaqueado na tarde de hoje, por volta das 12h30, enquanto caminhava pela Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande. Ele encontrou um rapaz, de 31, com quem tem uma desavença e a agressão aconteceu.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito do crime “se esbarrou” com a vítima na rua e depois de troca de agressões, ele desferiu um golpe com a faca no braço esquerdo do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e a Guarda Municipal foi acionada para realizar buscas a fim de encontrar o agressor, que foi localizado em seguida.

Identificado pelo apelido de “Playboy”, ele confessou que esfaqueou o homem e entregou a arma da crime, apreendida e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro. Ele foi preso e responderá por lesão corporal dolosa.