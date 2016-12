CAMPO GRANDE Homem apanha de cunhada e tia da esposa após discussão entre o casal Agressoras acreditavam que ele havia agredido a mulher

Um homem, de 24 anos, foi agredido por duas mulheres, na noite de ontem (30), em Campo Grande. Uma das supostas agressoras é irmã da esposa da vítima e a outra, tia. Elas o agrediram por acreditar que ele havia violentado a companheira.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz se desentendeu com a esposa e, então, ela informou à mãe do ocorrido e disse que iria para sua casa. Momentos depois, o casal se reconciliou e ela desistiu de ir embora.

Em seguida, as familiares da mulher chegaram na residência do casal, mas mesmo depois de esclarecerem os fatos, ele foi espancado com socos e chutes pelas suspeitas, além de ser jogado no chão.

Ele foi até a delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência e mostrou aos investigadores as lesões causadas pela violência. Uma prima da esposa do homem e o noivo de sua cunhada também participaram das agressões, mas não foram identificados.