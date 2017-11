TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é esfaqueado por tio de esposa na cozinha de casa Tio da esposa, jovem de 25 anos é suspeito de ter praticado o crime

Homem de 60 anos é ferido com faca no abdômen na cozinha de casa pelo tio de sua esposa. O crime ocorreu no Jardim Noroeste, na noite de ontem (11), aproximadamente às 21h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime é jovem e tem 25 anos.

A esposa da vítima relata que estava em casa, na companhia de seu esposo, quando ouviu gritos dele na cozinha. Ao se deslocar até o cômodo, encontrou a vítima caída ao chão e sangrando.

A vítima foi levada para Santa Casa de Campo Grande e encaminhada ao centro cirúrgico. O autor do crime ainda não foi encontrado.

A esposa da vítima não soube dizer o motivo da agressão.

O crime foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac).