SANTO ANTÔNIO Homem é encontrado morto

em calçada e polícia investiga Vítima estava caída ao lado de bicicleta e foi encontrada por populares

Polícia Civil investiga as causas da morte de Walter Jorge Lopes, 57 anos, encontrado morto na calçada de uma residência, na rua esquina da rua Evaristo de Morães com a avenida Júlio de Castilhos, no início da tarde de hoje, em Campo Grande.

Vítima estava caído ao lado de uma bicicleta e foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, no bairro Santo Antônio. Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito.

Walter era hipertenso e já sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Há suspeita que morte tenha sido causada por problemas de saúde, mas perícia foi até o local e apenas o laudo vai constatar as causas do óbito.

Polícia Militar também compareceu ao local.

* Colaborou Gerson Oliveira.