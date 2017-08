Investigação Homem é encontrado esquartejado

próximo a anel viário em Campo Grande Cabeça, braços e pernas estavam separados do corpo da vítima

Homem, que ainda não teve a identificação divulgada, foi encontrado esquartejado no final da manhã de hoje. Corpo estava na Rua Engenheiro Paulo Frontin, a cerca de 150 metros do anel viário, no Bairro Jardim Uirapuru, em Campo Grande.

Polícia foi acionada depois que moradores se depararam com o corpo. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada em outro local e, depois, desovada nas proximidades do anel viário.

Cabeça, braços e pernas estavam separados do corpo da vítima. Ainda conforme a polícia, o homem foi reconhecido por um tio. Caso é apurado por investigadores.