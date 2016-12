TENTATIVA DE ASSASSINATO Homem é encontrado amarrado

e esfaqueado em bairro da Capital Vítima foi socorrida na manhã desta terça-feira, no Jardim Noroeste

Homem, ainda não identificado, foi encontrado com mãos e pés amarrados, no começo da manhã de hoje, no aterro sanitário, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a vítima estava sem documentos de identificação e aparenta ter 30 anos. Desorientada, chegou a dizer nome para socorristas, contudo a identidade ainda não foi confirmada.

Pessoas que passavam pelo local do antigo ''lixão'' viram o homem ferido e chamaram por policiais. Ele estava amarrado e tinha várias perfurações de faca pelo corpo.

Às 10h30min, a vítima estava na área de urgência da Santa Casa, sendo submetida a exames, segundo a assessoria de comunicação do hospital. O caso é investigado como tentativa de homicídio e policiais trabalham para esclarecer a circunstância que o crime ocorre e identificar autor.