RECEPTAÇÃO Homem e dois menores são detidos

com carro roubado na Capital O carro foi roubado no começo do ano no estado da Bahia

21 JAN 2017 Por BRUNA AQUINO 14h:16

Saiba Mais Carro furtado é encontrado incendiado em bairro da Capital Homem de 31 anos foi preso, na manhã de hoje, ao ser flagrado com carro roubado próximo ao bairro Residencial flores em Campo Grande. Com ele estavam mais dois adolescentes que também foram detidos. Segundo boletim de ocorrência, no local, estavam três pessoas em um HB20, com placas de Conquista/BA, e após checagem do veículo, foi constado que ele havia sido furtado no dia 5 de janeiro no estado da Bahia. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Piratininga. O homem foi preso por furto, um dos menores liberado e o outro apreendido.

Leia Também