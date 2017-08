19 anos Homem é condenado por atirar contra idoso e PM durante tentativa de roubo Vítimas não foram atingidas e acusado foi preso pelo militar

Leonardo de Oliveira Spolador foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado por tentativa de latrocínio contra um casal de idosos e um policial militar, em Campo Grande. Sessão de julgamento foi realizada pela 2ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e do Tribunal do Júri.

Crime aconteceu no dia 17 de dezembro de 2015. Casal de idosos entrava de carro na garagem de sua residência, na rua Bom Pastor, quando o acusado invadiu o quintal pelo portão e, armado, rendeu as vítimas e mandou a vítima entregar a chave do veículo.

Automóvel era de câmbio automático e criminoso não conseguiu acionar marcha ré. Neste momento, proprietário do carro reagiu ao assalto e o acusado disparou contra ele, mas não acertou nenhum tiro.

Spolador abandonou o carro e tentou fugir a pé, quando o policial militar, que estava de folga, passou pelo local com a esposa e filho, notou a situação estranha, desceu do carro, se identificou e deu ordem de parada para o suspeito.

Acusado desobedeceu e efetuou quatro tiros contra o policial, sem acertar nenhum, e fugiu correndo. Policial iniciou uma perseguição e conseguiu prender o assaltante.

Em julgamento, Leonardo foi condenado por tentativade latrocínio contra pessoa com mais de 60 anos de idade e por tentativa de homicídio qualificado pelo fato de ter agido contra agente se segurança pública para assegurar impunidade no crime antecedente.

Acusado já havia sido condenado anteriormente por dois crimes e roubo.