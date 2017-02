PRAÇA DO RÁDIO CLUBE Homem é condenado a 18 anos por matar jovem em praça e esposa é absolvida Vítima foi atraída até Praça do Rádio Clube e foi esfaqueada no pescoço

17 FEV 2017 Por GLAUCEA VACCARI 18h:36

Íris foi absolvida e Kielvnn condenado - Valdenir Rezende / Correio do Estado Saiba Mais Casal acusado de matar jovem na Praça do Rádio Clube vai a júri Rapaz que matou jovem degolada usou bebê como escudo Casal é preso por ter planejado e assassinado jovem em praça pública Jovem é morta degolada em praça no Centro da Capital Kielvnn de Moraes, 24 anos, foi condenado a 18 anos de prisão por matar com uma facada no pescoço a atendente de pastelaria Thays Giedry Borges Santos, 22 anos, na Praça do Rádio Clube. Íris Adriana Barbosa da Silva, 23 anos, esposa do acusado e que teria armado emboscada para a vítima, foi absolvida. Julgamento foi realizado hoje na 2ª Vara do Tribunal de Júri de Campo Grande. Crime aconteceu no dia 31 de janeiro de 2016. Vítima foi atraída ao local por mensagens de celular e ligações de Íris, que já havia tido relacionamento extraconjugal com Thays e ainda mantinha contato. Quando conversavam em um banco, Kielvnn surpreendeu a vítima com um golpe de faca no pescoço. Thays percorreu alguns metros e caiu morta perto da pastelaria onde trabalhava e de onde havia saído por alguns instantes para o encontro. Casal foi preso em chácara em Ribas do Rio Pardo e, na ocasião da prisão, Kielvnn tentou fugir e usou a filha do casal como escudo para se proteger de possíveis tiros. No julgamento, defesa pediu a absolvição sustentando que exclusão de culpabilidade decorrente de coação moral irresistível. Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou Kielvnn por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada. Conselho também reconheceu que Íris concorreu para o crime, mas por quatro votos a três, ela foi absolvida. Juiz Aluízio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara, fixou a pena para o crime de homicídio em 18 anos de prisão, em regime fechado. Acusado foi condenado ainda a quatro meses de detenção por resistência, pena que deverá ser cumprida ao fim da prisão. Magistrado também determinou expedição de soltura para Íris, que aguardava julgamento presa desde o dia 1º de fevereiro do ano passado.

Leia Também