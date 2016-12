Jardim Aeroporto Homem é baleado no telhado

ao tentar furtar casa de policial Esposa do militar acionou equipe do Batalhão de Choque da PM

Zaqueu da Rocha Pereira, 21 anos, foi baleado ao subir no telhado da residência de um policial militar para tentar furtar o imóvel. Caso aconteceu por volta das 22h20 de ontem, na Rua Bequimão, Bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

A esposa do policial acionou a PM, informando que seu marido estava trabalhando em Terenos, ela estava sozinha em casa e com medo porque percebeu que uma pessoa caminhava no telhado de sua casa.

Equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) foi até o local e soube dos vizinhos que um suspeito andava sobre telhados de várias residências. Quando chegaram na casa do policial militar, se depararam com a esposa do servidor, que informou que havia um homem baleado no telhado.

A mulher relatou que seu cunhado, lotado na Polícia Militar Rodoviária Estadual, havia atingido o suspeito. Ela contou que o cunhado deu voz de prisão para o homem, que resistiu e tentou agredir o militar com facão. Policial então reagiu.

Zaqueu disse a equipe do Batalhão de Choque que tentava “furtar um barraco”. Ele foi socorrido inicialmente por policiais e, em seguida, pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, onde permanece sob escolta.