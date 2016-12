Campo Grande Homem é baleado no peito durante tentativa de latrocínio em bar Suspeita é de que alguém do estabelecimento reagiu e atirou em bandido

Servente de pedreiro de 34 anos está internado em estado grave na Santa Casa depois de ser baleado no peito durante tentativa de latrocínio. Crime ocorreu por volta das 23h de ontem, em bar localizado na Rua Ponta das Pedras, Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Samuel Francisco Souza Gonçalves, 18 anos, foi preso. Já o comparsa, adolescente de 17 anos, foi baleado na ação e está internado sob escolta policial.

Proprietário do estabelecimento relatou às equipes do Batalhão da Polícia Militar de Choque (BPChoque) e do 10º Batalhão da PM que os autores chegaram no bar e consumiram refrigerante.Em seguida, anunciaram o roubo, obrigaram as vítimas a deitarem no chão, roubaram celular de uma mulher, além de todo dinheiro que estava no caixa e o celular do comerciante.

Durante o roubo, a vítima de 34 anos e seu irmão, técnico em fogões, de 31 anos, chegaram no bar. Eles estavam em veículo Ford Ka e, no momento em que condutor estacionava o carro, foi abordado pelos assaltantes. Um dos marginais exigiu a chave do automóvel e os celulares dos irmãos, passageiro tentou esconder o aparelho entre as pernas, ocasião em que criminoso efetuou vários disparos, atingindo a vítima no tórax.

Já o comparsa tomou a chave do carro e os autores fugiram de moto. Homem foi levado por testemunhas para o Centro Regional de Saúde do Bairro Aero Rancho, onde foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa. Ele está internado em estado grave.

A suspeita é de que, depois que os assaltantes renderam e balearam o servente de pedreiro, alguém que estava no bar reagiu e atirou contra o adolescente.

PRISÕES

Polícia Militar recebeu informação de que um jovem baleado nas costas recebeu atendimento médico no UPA Universitário e foi transferido para a Santa Casa para ser submetido a procedimento cirúrgico.

Equipe do Batalhão de Choque foi até o hospital, ocasião em que encontrou o menor, que estava com a chave do Ford Ka. Conforme a PM, ele tem passagens por roubo, tráfico de drogas e desacato.

Militares foram até a casa do adolescente, na Rua Dom Fernando Sardinha, Jardim Los Angeles, e encontraram a moto utilizada na tentativa de latrocínio. Familiares do menor disseram que o veículo foi deixado por Samuel no local e indicaram onde ele poderia ser localizado.

Samuel foi encontrado, armado, na Rua Aucélio Souza Castro. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Foi apreendido revólver calibre .32, além de cápsulas, aparelhos celulares, dinheiro, munições e moto modelo Honda Titan.