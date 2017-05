MORTE A ESCLARECER Homem é atingido com tiro na barriga e morre em posto de saúde da Capital Não há informação sobre o suspeito do crime; polícia investiga o caso

Saiba Mais Jovem morta com quatro tiros era testemunha de homicídio

Aleandro Pinheiro Ribeiro, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (24), no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande. Não há informação sobre o que teria motivado o crime. Polícia investiga o caso para achar o suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem após ser baleado foi encaminhado até unidade de saúde do posto Tiradentes, com perfuração no estômago.

Ainda de acordo com o registro policial, não havia testemunhas no local e a vítima foi encaminhada até o posto de saúde por uma pessoa ainda não identificada.

Vítima recebeu vários procedimentos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga e será investigado.