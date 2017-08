JARDIM DAS MACAÚBAS Homem é atingido com facada no peito em bar de Campo Grande Vítima foi até posto da Polícia Militar e pediu socorro; criminoso fugiu

Homem de 46 anos foi atingido com facada no peito na noite de ontem em bar do Jardim Macaúbas em Campo Grande. O agressor é casado com mulher com quem a vítima estava bebendo. Ele conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

Por volta das 21h, o homem estava em bar da Avenida dos Cafezais, quando suspeito chegou, o esfaqueou e fugiu.

Ferido, o homem saiu de carro pela avenida e se deparou com viatura da Polícia Militar.

Ele desceu do veículo e pediu ajuda aos militares que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Vítima foi levada para a Santa Casa. O agressor não foi localizado.