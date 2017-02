VIOLÊNCIA Homem é assassinado com tiro no pescoço em cruzamento no Aero Rancho Testemunhas relataram ter ouvido dois disparos

Aladino Leandro Benites Lescano, de 23 anos, o foi assassinado com tiro no pescoço, por volta das 18h desta terça-feira (09), no cruzamento das ruas Rubiataba com Cecília Meireles, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Twister, quando foi surpreendido pelo disparo. Testemunhas relataram ter ouvido dois tiros.

O sub-tenente Gamarra, do 10º Batalhão da Polícia Militar, informou que equipes fazem buscas na região à procura de suspeitos. A ação conta com auxílio de policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

O padrasto da vítima, Roberto Félix, de 50 anos, motorista de ônibus, disse ao Portal Correio do Estado que o enteado cumpria pena no regime semiaberto depois de ter sido preso em 2014 por roubo de carro. Conforme Félix, armaram para o rapaz, que não teria culpa sobre o crime.