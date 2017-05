CAMPO GRANDE Homem é assassinado com tiro na cabeça após confusão em tabacaria Crime ocorreu após vítima, supostamente, assediar namorada do autor

Confusão em tabacaria localizada no cruzamento da Rua Alagoas com a Avenida Mato Grosso, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, terminou com Ronilton Ferreira Cosme, 27 anos, morto com tiro na cabeça, entre o olho e a sobrancelha esquerda, na madrugada de ontem.

O crime teria ocorrido depois que a vítima, supostamente, assediou a namorada do autor que, sacou uma arma e disparou. O socorro chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu antes que pudesse ser atendido.

Conforme apurado, por volta das 2h, Ronilton se desentendeu com o casal. O autor e a namorada saíram do estabelecimento e foram na direção do carro que estava estacionado nas proximidades, momento em que a vítima se aproximou e passou a chutar o veículo, fazendo provocações.

O homem então sacou uma arma, desferiu o tiro certeiro e fugiu. O caso é investigado e, até a publicação desta reportagem, o suspeito ainda não havia sido identificado ou localizado.