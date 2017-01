LOCAL PARTICULAR Homem é assaltado em estacionamento

de conveniência no Centro da Capital Vítima foi surpreendida quando entrava no carro e foi obrigada a dirigir

6 JAN 2017 Por LAURA HOLSBACK 06h:29

Estacionamento, de uso particular, foi palco para ação criminosa, na noite de ontem. Homem, de 39 anos, foi surpreendido por assaltante quando entrava no automóvel Gol, que estava neste espaço que pertence à conveniência, localizado na Rua Calógeras, no Centro de Campo Grande. Conforme declaração, o ladrão estava com arma de fogo e, sob ameaças, exigiu que a vítima dirigisse até a saída de São Paulo. Na região, o criminoso mandou o homem descer e fugiu levando carro e telefone celular. Nenhum suspeito foi identificado e o caso está sob investigação.

