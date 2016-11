INSEGURANÇA Homem é agredido por ladrões com coronhada e leva pontos na testa Vítima seguia por rua quando levou rasteira e foi derrubada

Homem, de 37 anos, foi agredido por assaltantes com coronhada e, além de perder objetos de valores, precisou ser submetido a procedimento médico e levou vários pontos na testa. O roubo aconteceu por volta das 23h40min de ontem, na Rua 15 de novembro, no Centro de Campo Grande.

A vítima declarou que caminhava pela via pública quando foi derrubada com rasteira por dois desconhecidos. Um dos assaltantes estava com arma de fogo e agrediu a vítima com coronhada na cabeça. Em seguida, exigiram a carteira e fugiram levando também panela de arroz elétrica que o homem carregava.

Após o crime, o homem foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino e precisou levar vários pontos para fechar corte que sofreu na testa. Nenhum suspeito foi preso.