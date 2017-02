RESGATE Homem desaparece depois de cair em açude em Campo Grande Mergulhadores dos bombeiros iniciarão buscas na manhã desta segunda

Homem com idade entre 30 e 40 anos desapareceu, na tarde deste domingo (26), depois de cair no açude de um pesqueiro, na BR-163, anel rodoviário de Campo Grande, entre as saídas de Três Lagoas e São Paulo.

O Corpo de Bombeiros enviou equipe ao local, mas equipes de mergulhadores só poderão iniciar os trabalhos de buscas na manhã desta segunda-feira (27).