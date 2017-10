Campo Grande Homem deixa caminhonete no lava a jato e veículo é roubado Proprietário do lava a jato disse que foi rendido por dupla armada

Rapaz de 22 anos teve a caminhonete roubada depois de deixar o veículo para limpeza em um lava a jato, na tarde de hoje, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h50 vítima recebeu um telefonema do proprietário do lava a jato, informando que o veículo havia sido roubado.

Conforme relato do proprietário, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, a estacionaram na rua e entraram no estabelecimento. Um dos suspeitos estava armado com um revólver e ordenou que o empresário entregasse a chave da caminhonete.

Por conta das ameaças, ele entregou as chaves e bandidos fugiram com o veículo, rumo a saída para Sidrolândia. Testemunha não soube informar as características dos suspeitos ou da motocicleta usada no crime.

Caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.