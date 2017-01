CAMPO GRANDE Homem de 43 anos é agredido com

cabo de vassoura pela esposa de 24 Caso aconteceu na manhã deste sábado, no Jardim Campo Nobre

Jovem, de 24 anos, foi denunciada por agressão à polícia, na manhã de hoje, em Campo Grande. A mulher teria atacado o marido, 43 anos, com cabo de vassoura, na casa onde convivem, na Rua Cláudio Coutinho, no Jardim Campo Nobre.

Conforme Boletim de Ocorrência, o homem declarou que mora junto com a agressora há cinco anos e que ela é agressiva e ciumenta. Por volta das 10h, deste sábado, os dois teriam discutido e ela atacou o convivente com cabo de vassoura, causando-lhe lesões no braço, pescoço e tórax. Além disso, o homem sofreu arranhões.

Ainda de acordo com a vítima, esse não foi o primeiro episódio de agressão que a jovem cometeu, porém as outras vezes não foram denunciadas. A autora da lesão corporal não foi presa. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.