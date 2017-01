SOB INVESTIGAÇÃO Homem de 30 anos morre com

cinco tiros no bairro Aero Rancho Wendel da Silva Melo, em 2014, era cobrado por dívida feita na compra de carro

Wendel da Silva Melo morreu na noite de ontem depois de ter sido atingido por cinco tiros. O crime aconteceu na Rua Raquel de Queiroz com a Poços de Caldas, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A Polícia Civil investiga a morte para averiguar a motivação, mas ainda não divulgou detalhes do caso.

A perícia foi ao local para recolher provas que devem ajudar na investigação. A funerária de plantão Anjos da Pax fez a remoção, mas será a funerária Pax Real que realizará os serviços funerários. Pela manhã de hoje, o corpo ainda permanecia no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e não foi divulgado quando será liberado aos familiares.

O homem, de 30 anos, tinha desavença com Fábio Gonçalves de Barros. Em maio de 2014, ele tentou acertá-lo com disparos de arma de fogo, mas não conseguiu. Esse desentendimento pode ser levado em consideração no trabalho investigatório da Polícia Civil.

Wendel tinha comprado um carro do primo de Barros, mas não pagou todas as parcelas da dívida. Por isso, era cobrado regularmente e se irritou com a situação. Há três anos, o homem que morreu ontem emparelhou o carro que dirigia a outro onde estava Fábio Gonçalves e fez os disparos.

A denúncia do Ministério Público Estadual contra a vítima do homicídio foi feita em julho do ano passado e o processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri.