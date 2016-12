ASSASSINATO NA CAPITAL Homem confessa ter matado jovem depois de 'ficar' com a esposa dele Crime aconteceu na última sexta-feira (16), na Avenida das Bandeiras

Thiesero Luan Quevedo dos Santos, de 23 anos, se apresentou, hoje (21), à polícia e confessou ter assassinado Vitor Hugo Gomes Fernandes, 20, e ferido a tiros Gabriel Mendes Santos, 21, na madrugada da última sexta-feira (16), na Avenida das Bandeiras, em frente à casa de shows Ilusion, antiga Tapera, na Vila Nhanhá em Campo Grande.

De acordo com o delegado João Reis Belo, o suspeito disse que cometeu o crime, pois estava sendo ameaçado por Vitor depois de, supostamente, ter 'ficado' com a esposa dele.

Belo ressalta que se trata da versão de Thiesero e que as investigações é que vão apontar o que aconteceu no dia do crime, de fato.

VERSÃO DE THIESERO

Suspeito do crime, Thiesero relatou à polícia que há cerca de quatro meses conheceu uma mulher em uma festa e passou a noite com ela. Depois disso, passou a receber ameaças em ligações telefônicas que, segundo ele, seriam de Vitor Hugo, dizendo ser marido da mulher e que iria matá-lo.

Thiesero se apresentou à polícia

Após as ameaças, Thiesero disse que comprou a pistola calibre .380 em uma boca de fumo para se defender.

No dia do crime, segundo relato do suspeito, ele estava em frente a casa de shows, quando Vitor Hugo passou de moto, fazendo gestos em tom ameaçador. Ainda segundo Thiesero, momentos depois, a vítima voltou ao local com Gabriel na garupa, que fazia gestos simulando estar armado. Neste momento, houve os disparos que atingiram o tórax de Vitor Hugo, que morreu a caminho do hospital, e a virilha de Gabriel, que foi socorrido e sobreviveu.

VIDA CRIMINOSA

Thiesero tem passagens pela polícia desde quando era adolescente, quando respondeu por ato infracional. Já maior de idade, ele responde por crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e uso de moeda falsa. Agora, responderá por homicídio e tentativa de homicídio.

Por já ter passado o flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado.