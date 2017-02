NEGOU O CRIME Homem combina encontro por

rede social e furta tablets de mulher Equipe da Polícia Civil localizou suspeito na madrugada

Encontro marcado por rede social entre homem e mulher serviu para que Wellington do Carmo, 28 anos, aproveitasse para furtar dois tablets e um celular. Essa conclusão é da Polícia Civil, que conseguiu prender o suspeito ainda durante a madrugada de hoje.

Carmo e a vítima começaram a conversar ontem à noite pelo Facebook, quando se conheceram, e o papo passou para o Whatsapp, aplicativo para celular. Eles concordaram que haveria um encontro e a mulher convidou o rapaz para ir até o apartamento dela. Não foi divulgado o endereço da vítima por questões de privacidade.

O suspeito ficou por duas horas no local e a vítima acabou dormindo. Ela acordou perto das 3h e Wellington não estava mais no local. Dois tablets e um celular também tinham desaparecidos.

Desesperada, ela correu para portaria e com a ajuda do porteiro começou a procurar o homem nas redondezas. Policiais da equipe E da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga passavam pela rua e foram chamados.

Fizeram diligências e encontraram Carmo mexendo no celular da vítima e com os tablets escondidos embaixo da camiseta.

"Não tem nada a ver. Não tentei furtar ninguém. Ela me devia", justificou o homem na delegacia, depois de ter sido preso.

O delegado plantonista Hoffman Dávila Cândido e Souza explicou que houve contradição no depoimento. "Eles conheceram-se naquela noite, não poderia haver uma dívida."

Wellington do Carmo foi atuado em flagrante por furto e ficou preso, sem direito a fiança. Se condenado, ele pode pegar de dois a oito anos de prisão.