POLÍCIA Homem é baleado pelo ex-cunhado no meio da rua, corre e se abriga em escola Dois tiros acertaram a coxa da vítima e um projétil se fixou no abdome

Ivonei Ribeiro, de 25 anos, foi baleado na tarde de hoje, por volta das 17h30min, na Rua Iemanjá, no Bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Conforme informações apuradas no local, a vítima relatou que os disparos partiram do ex-cunhado, que passou de moto por ele e fugiu após o crime.

Os dois disparos acertaram a coxa do homem, sendo que um entrou pela coxa e o projétoç se fixou no abdome. Mesmo baleada a vítima conseguiu correr até a Escola Municipal Irene Szukala.

No local, a diretora da instituição acolheu Ivonei, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia. Homem foi encaminhado consciente à Santa Casa de Campo Grande.

Informações preliminares apontam que o homem estava com hemorragia interna. A gravidade do fato só poderá ser confirmada no hospital.

Guarda Municipal também esteve no local para auxiliar no atendimento. Polícia faz rondas pela região a procura do suspeito.