Campo Grande Homem atropela e esfaqueia amigo por ciúmes da esposa Eles já teriam se desentendido antes e não tiveram mais contato

Homem de 28 anos atropelou e esfaqueou o amigo de 34, ontem no Jardim Aeroporto em Campo Grande. O motivo do atentado seria ciúmes do amigo com a esposa.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima seguia com a motocicleta Honda na avenida quando o autor jogou o carro um Corsa na direção dele o derrubando no chão. Não contente o autor acabou pegando uma faca e atingiu o amigo que estava caído no chão. Ele fugiu deixando o veículo no local.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico mais próximo com um ferimento no ombro esquerdo, o autor não foi encontrado e o caso foi registrado na Sétima Delegacia de Polícia de Campo Grande.