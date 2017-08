cheiro forte Homem aparece morto entre

colchões em terreno baldio Moradores sentiram odor forte e descobriram corpo

O corpo de um homem foi encontrado em terreno que fica na Rua Odorico Mendes, no bairro Nashville, em Campo Grande, no começo da noite de hoje. Um mulher que mora perto do local, quase esquina com a Avenida Guaicurus, sentiu cheiro forte e ao verificar o terreno encontrou a vítima escondida entre colchões.

Moradores acionaram as Polícias Militar e Civil. A perícia criminal também foi ao local para tentar identificar sinais de violência.

Como o corpo estava em estado de decomposição não foi possível verificar de imediato se a vítima sofreu alguma violência. Equipe da Pax Canaã fez a remoção para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para que haja exame necroscópico.

Como não havia documento perto da vítima, também não foi possível identificá-la. O delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga foi quem assumiu as primeiras investigações do caso. Ele não deu detalhes.]

Moradores relataram que um homem que vivia na rua e sempre passava pela região não era visto há dois dias. Uma das suspeitas é que seja ele que tenha morrido. Ninguém soube apontar o nome.

"Era um morador de rua que a gente sempre via dormindo ali no terreno. Nunca deu problema por aqui", disse uma vizinha de onde o corpo foi encontrado, mas que preferiu não se identificar.