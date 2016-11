AFLIÇÃO Há dois anos pai procura filho levado por ex-mulher foragida da Justiça da Bahia Homem rompe silêncio e conta que agonia o fez levar caso à tona

Depois de passar pouco mais de dois anos calado por medo de nunca mais rever o filho Nicolas, de 13 anos, que foi levado pela ex-mulher e mãe do garoto, Emory Luiza Rodrigues Ramos, 34 anos, foragida da Justiça da Bahia, Adham Wahab não apenas resolveu falar sobre o caso como também deu um grande passo rumo a batalha que travará a partir de agora.

Adham, que tem em Campo Grande um estúdio de tatuagem, e Emory, bacharel em Direito, não foram oficialmente casados mas moraram juntos e tiveram Nicolas em meio a um relacionamento conturbado, como ele mesmo descreve. Quando o menino tinha dois anos de idade o casal se separou e a ex-mulher fugiu com dois hips argentinos para a Bahia. Nessa época, Adham ficou 11 meses sem notícias do menino.

“Entrei com pedido de guarda do Nicolas e ganhei. Fiquei com ele por uma semana apenas. Quando ele tinha três anos e pouco ela veio me procurar. Sentamos, conversamos e ela chorou, ajoelhou e me prometeu mudanças. Decidimos que era melhor ele ter a mãe por perto. Mas quando devolvi meu filho, ela voltou para a Bahia”.

Durante os anos seguintes Adham visitava Nicolas com frequência na Bahia. “Quando tive mais condições eu ia na Bahia visitá-lo. Mas ela mudava de endereço e de telefone constantemente. O que dificultava meu contato com ele”.

Em 2013 Emory retornou a Campo Grande para concluir o curso de Direito. E quando o menino fez 11 anos, a ex-mulher matou o tio, José Antunes, na Bahia, e fugiu. Até hoje a polícia não sabe do paradeiro da mulher e Adham, desde então, não teve mais notícias do único filho.

Nicolas (Foto: Arquivo Pessoal)

“No dia seguinte do crime ela se apresentou na delegacia com a mãe e o advogado, na mesma noite fugiram. Chegaram a me ligar naquele dia pedindo dinheiro, mas eu neguei a depositar qualquer quantia diante da situação. Então pedi para ela me trazer o garoto. Uma semana depois dessa ligação ela veio pessoalmente me pedir dinheiro. Não dei e disse que queria meu filho, já que tudo que ele precisa está aqui. Ela então levantou e foi embora. Há mais de dois anos que não tenho notícias dele”, desabafa.

Em outubro, no Dia das Crianças, Adham conta que tentou entrar em contato com o cunhado para saber, mais uma vez, sobre o menino. “Ele me tratou mal e não me passou nenhuma informação”. O pai de Nicolas conta também que já registrou boletim de ocorrência por desobediência judicial, já que a ex-mulher não informa o paradeiro do filho. “Na ocasião a mãe de Emory foi chamada na delegacia, prestou depoimento e disse que não sabia do paradeiro da filha e foi liberada, mas é mentira porque a filha fugiu com a ajuda dela [mãe]”, conta.

De acordo com Adham, a história que a polícia da Bahia contou a ele é que o atual parceiro da ex-mulher, que tem antecedentes criminais, a ajudou a cometer o crime. “Ele estava preso e quando foi solto ajudou Emory a matar o tio para ficar com o dinheiro”. Diante dos fatos, que ocorreram em outro estado, Adham recebeu das autoridades policiais de MS a informação de que nada poderia ser feito por aqui.

“Eu não queria expor isso, mas cheguei num ponto que, ou eu parto para isso ou fico com essa agonia para o resto da minha vida. Como o crime ocorreu na Bahia, dizem que não podem fazer nada daqui”. Umas das alternativas do tatuador seria procurar a polícia do estado onde o crime ocorreu para tentar alguma notícia sobre o caso.

“Não tenho dinheiro para ir até lá. Ajudo a cuidar de uma irmã esquizofrênica e da minha mãe, que é doente. Ter este gasto agora está fora das minhas condições. Não tenho como pagar um advogado também”, finaliza o tatuador que, de mãos atadas, se vê sem alternativas para ter o filho de volta.

Em busca de qualquer pista do único filhos, que no dia 6 de novembro completou 13 anos, Adham pede que qualquer informação sobre o paradeiro do menino seja repassada pelos telefones (67) 984846771 e (67) 3325-0178.