SHOW Guga Borba apresenta canções de sua trajetória

Desde a década de 1990, Guga Borba percorre os diversos caminhos possibilitados pelo encontro da música regional com elementos da MPB, folk e rock. Amanhã, às 20h, no Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5.140 – será possível acompanhar vários instantes da sua trajetória.

“Mostrarei um pouco de tudo. Algumas músicas do Filho dos Livres, do novo projeto Ladaia, canções dos meus dois discos solos e também de músicos como Geraldo Espíndola, Zé Ramalho, Beto Guedes e Geraldo Roca. Apenas não mostrarei coisas que gravei com a banda Naip, já que darei mais espaço para o regional e a MPB, sem muito apelo roqueiro”, antecipa Guga.

No fim do ano passado, lançou o segundo álbum solo, “Sétimo Solo”, que lhe rendeu destaque dentro do segmento independente, principalmente após receber o Prêmio de Melhor Artista Folk pelo Prêmio Palco MP3, portal importante que abriga artistas de diversos gêneros.

“Foi muito legal para divulgar melhor o material. Até agora esse trabalho já teve mais de 240 mil downloads feitos por pessoas de vários estados e até da América Latina”. A visibilidade também possibilitou maior aproximação com músicos de outros estados que produzem folk music.

“Estou me apresentando com frequência no interior de São Paulo. Neste momento, percebemos que tem muitos músicos produzindo folk em Minas Gerais, Paraná, São Paulo. Algo muito legal é o reconhecimento da música sul-mato-grossense fora daqui. Muitos conhecem o que está sendo produzido pelos músicos do Estado ”, aponta.

Guga acha que o artista independente, por não ter grande estrutura em sua retaguarda, precisa ocupar os espaços disponíveis. “A gente, que não tem uma gravadora ou uma agência para administrar a nossa carreira, precisa estar atento a muitos detalhes, não é somente cantar e criar canções. Por outro lado, hoje, com a internet, ficou mais fácil cuidar de vários detalhes importantes para divulgar nossa produção”, afirma.

No show, estará acompanhado dos músicos Leandro Perez e de Kinho Guedes.