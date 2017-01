DENGUE, Chikungunya, zika... Novo ano começa, mas guerra contra o Aedes Aegypti continua em Campo Grande Denúncia da população é arma importante na batalha

O ano de 2016 terminou, mas a guerra contra o Aedes Aegypti continua. As equipes de agentes de saúde continuam vistoriando a cidade, mas a denúncia do morador é fundamental para que locais abandonados sejam vistoriados e limpados.

Em pouco mais de um ano desde que as equipes estão permitidas a entrarem em imóveis fechados, foram 3.467 locais vistoriados em Campo Grande, segundo balanço divulgado pelo Centro de Controles de Endemias e Vetores (CCEV) de janeiro a novembro. “São denúncias recebidas por telefone ou pelos próprios agentes que trabalham nas ruas”, explicou Alcides Ferreira, diretor do CCEV.

Foram registradas 1.437 denúncias recebidas e atendidas pela ouvidoria e pelo telefone de denúncia. Com o auxílio de chaveiro, 115 casas foram abertas. Recuperação de casas fechadas, com ou sem morador, durante a visita, somaram 38.767.

DENÚNCIAS

Leitora entrou em contato com o Portal Correio do Estado para denunciar proprietária de imóvel onde funcionava antiga escola de natação. Conforme Alcides, a dona do local já foi multada duas vezes. “Ela foi notificada e regularizou a situação e colocou produtos na piscinas, por isso não foram encontrados focos de dengue”, afirmou Alcides.

Outra denúncia recebida em 28 de novembro foi de que em um estacionamento localizado na Avenida Afonso Pena, área Central de Campo Grande, pneus expostos ao tempo possivelmente serviam de criadouro para o mosquito, já que o período é de chuva. O caso está sendo apurado.

RISCO DE EPIDEMIA

Em Mato Grosso do Sul, uma cidade está em situação de alerta e outras nove em situação de risco para surtos ou epidemias de dengue, zika e chikungunya, conforme dados do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pelo Ministério da Saúde.

O mapeamento foi feito entre outubro e novembro deste ano e aponta que o Estado registrou índice de 1.427,80 casos de dengue por 100 mil habitantes, sendo o quarto maior do país. ​Amambai é a única cidade de MS em situação de alerta para epidemia, com índice de infestação de 4,7. Estão em situação de risco os municípios de Paranhos, com índice de 3,4; Maracaju (3,2); Paranaíba (2,2); Bataguassu (2); Corumbá (1,9); Alcinópolis (1,5); Coxim (1,2); Bodoquena (1) e Nova Andradina (1).

Campo Grande e os outros municípios apresentaram resultado considerado satisfatório. Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul teve 58.768 notificações e 19 mortes por dengue em 2016. Chikungunya teve 413 casos notificados, com 21 confirmados e nenhum óbito.

Segundo o Ministério da Saúde, maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em depósitos de lixos e pneus.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Último boletim epidemiológico da dengue, zika vírus e chikungunya, emitido na semana passada, pela Secretaria de Saúde de Campo Grande (MS), aponta que, em comparação com o ano passado, o número notificações de dengue dobrou, casos confirmados aumentaram e a quantidade de óbitos praticamente se manteve.

De janeiro a dezembro de 2015 foram notificados 14.450 casos de dengue, sendo que, nos quatro primeiros meses 4.428 pessoas estavam com suspeita da doença. Do total, 4.263 casos foram confirmado. Oito pessoas foram diagnosticadas com dengue grave e três pessoas morreram.

No mesmo período deste ano, 28.146 casos foram notificados, sendo que, no primeiro quadrimestre, o número de notificações corresponde a quase o ano todo, ou seja, 26.732 pessoas suspeitavam da doença e 5.061 casos foram confirmados no ano. Seis pessoas foram diagnosticadas com dengue grave e quatro pessoas morreram decorrente da doença.

ZIKA VÍRUS

Durante o ano passado foram notificados 766 casos de zika vírus, sendo 36 casos em novembro e 730 em dezembro. Nos dez primeiros meses não houve registro da doença. Já neste ano, 4.576 casos foram notificados e 155 confirmados apenas no primeiro semestre, sendo fevereiro com maior número de notificações, 1.698 casos. Nos últimos seis meses não houveram notificações da doença e 241 casos foram descartados.

CHIKUNGUNYA

O número de notificações da chikungunya também dobrou do ano passado pra cá. Enquanto 2015 notificou 173 casos, 2016 apresentou 259 notificações, sete confirmados e 72 descartados. No ano passado apenas em dezembro 98 pessoas suspeitavam da doença, já neste ano, o mês com mais notificações foi janeiro, 98 casos e fevereiro, com 63. Em dezembro não houveram notificações.

PRISÃO

Com o município em alerta contra o vetor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, o combate ganhou, no ano passado, reforço da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista (Decat).

DENÚNCIA

Para denunciar imóveis com potencial para focos do mosquito, a prefeitura disponibiliza o telefone da ouvidoria número: 67 - 3314 - 9955.