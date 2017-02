ATACADO PELAS COSTAS Guarda municipal é agredido por grupo

e um dos autores diz ser de facção Grupo fugiu depois que outros guardas chegaram para socorrer a vítima

Polícia Civil investiga agressões praticadas contra guarda municipal, de 29 anos, por volta das 23h de ontem (22), no cruzamento entre as ruas Barão do Rio Branco e Vasconcelos Fernandes, perto da antiga rodoviária, no Centro de Campo Grande. A vítima voltava do trabalho quando foi atacada por grupo de pessoas e um dos autores disse ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

O guarda municipal declarou que seguia uniformizado para ponto de ônibus, depois de ter encerrado trabalho na unidade de patrulhamento ciclístico, quando foi atacado pelas costas por grupo de jovens.

Ainda de acordo com relatos, os agressores diziam: “é guarda, pega ele”. A vítima foi atacada com socos, chutes e tentou lutar com o grupo. Um dos integrantes estava com objeto de ponta, mas a vítima não foi atingida.

Os agressores só se dispersaram depois que pessoas que passavam pelo local viram a situação e comunicaram outros guardas para socorrer a vítima, que sofreu escoriações pelo corpo. Apenas um rapaz, de 26 anos, que estava violento e disse fazer parte do Comando Vermelho foi detido. Ele teria, ainda, feito ameaças de que vingaria-se da vítima. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro.