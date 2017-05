repercussão da crise Grupo vai para Praça Ary Coelho

pedir saída de Michel Temer Total de manifestantes chegou perto de 50 pessoas

Grupo de manifestantes, que não ultrapassou as 50 pessoas, reuniu-se na Praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande, para cobrar a saída do presidente Michel Temer.

Com faixas como "Diretas Já" e "Fora Temer", os manifestantes fizeram um pouco de barulho e chamaram a atenção de quem passava pelo local para pegar ônibus e estava a caminho de casa depois de um dia de trabalho.

O protesto começou por volta das 18h de hoje e pretendia seguir até próximo ao final da noite, quando os portões da praça são fechados. Não foi divulgado se amanhã deve haver outra movimentação do mesmo tipo.