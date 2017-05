CAPITAL Grávida desaparecida é encontrada

e diz que caso foi 'mal entendido' Balconista disse à polícia que celular descarregou

Luciana Freitas da Silva, de 30 anos e que trabalha como balconista, seguiu ela mesma até a Polícia Civil para esclarecer o próprio desaparecimento na tarde de ontem (21), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. O marido dela achou que ela tinha sumido, mas a mulher afirmou que não conseguiu dar notícias porque o celular tinha acabado a bateria.

Família denunciou o sumiço no sábado (20), onde Luciana, grávida de seis meses, teria, supostamente, sumido depois de falar pela última vez com o marido, às 13h30 no sábado (20). Ela contou que iria a um shopping para comprar roupas de bebê.

De acordo com ocorrência da Polícia Civil, depois dessa conversa com o marido, ela não voltou para casa. O boletim de ocorrência foi registrado no domingo (21), à 00h40.

Ainda no domingo, a grávida reapareceu e informou aos investigadores da delegacia que tudo não passou de um mal entendido, causado por um celular descarregado. Ela também afirmou que chegou em casa mais tarde do que de costume.