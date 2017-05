FAMÍLIA PROCURA Grávida de seis meses, mulher sai para ir ao shopping e desaparece em Campo Grande Ela disse que iria fazer compras para o bebê, na sexta, e não foi mais vista

Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher, grávida de seis meses, ocorrido às 13h30 de sexta-feira em um shopping center de Campo Grande. O fato foi registrado na madrugada de hoje na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luciana Freitas da Silva, 30 anos, falou pela última vez com o marido no início da tarde de sexta, por telefone, para informar que havia saído do trabalho e iria ao shopping comprar roupas para o bebê. O nome do centro comercial não foi especificado. Desde então, não retornou mais para casa.

Ainda conforme informações prestadas pelo marido da vítima à polícia, o casal convive há aproximadamente 11 anos e já tem dois filhos do relacionamento. Luciana trabalha como balconista em uma empresa de produtos naturais situada no Bairro São Francisco e, de acordo com seu companheiro, não utiliza medicamentos nem outros tipos de substâncias, sendo a primeira vez que tal fato ocorre.

Quando a mulher saiu de sua residência, trajava blusa e calça de cor preta e casaco branco. As características físicas de Luciana são: pele morena clara, olhos castanhos claros, aproximadamente 1,70m de altura, porte físico médio e cabelos pretos na altura do ombro.

Família tentou localizar a vitima através de contato com amigos, mas não teve sucesso. Até o momento, segundo apurou a reportagem, não há novas informações sobre o caso.