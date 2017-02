PRESTAÇÃO DE CONTAS Gratificações de servidores na prefeitura

de Campo Grande chegavam a R$ 11 mil Valor dependia do grau de amizade do funcionário com o gestor anterior

O prefeito Marcos Trad (PSD) informou, hoje, que os gastos com pessoal, na gestão anterior, contribuíram para o aumento de despesas e agravamento das dívidas do município. Segundo ele, além do crescimento expressivo de contratados havia pagamento indiscriminado de gratificações aos servidores.

Os valores variavam entre R$ 350 e R$ 11 mil e tiveram impacto de R$ 7 milhões mensais nos gastos do município.

Conforme as informações do chefe do Executivo Municipal, dois mil funcionários recebiam gratificação por meio do plano de trabalho. “É uma previsão legal desde que seja em caráter excepcional e temporário. O que aconteceu na gestão anterior é que, a título de aporte salarial, foi concedido para quase dois mil funcionários um plano de trabalho que variou de R$ 350 a R$ 11 mil, dependendo da amizade do funcionário com o gestor”.

O prefeito afirmou que todos estes benefícios já foram suspensos. “Há um certo desconforto porque para uns R$ 350 é praticamente um terço do salário que recebiam e para outros era a sobrevivência de boa parte da manutenção alimentar”,declarou.

Marcos Trad pontuou ainda que teve de suspender as gratificações para não ter problemas de ordem legal. Isto porque a regra básica do plano de trabalho é ser excepcional e temporário. “Estava sendo dado pela gestão anterior há mais de 16 meses”, finalizou.