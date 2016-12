TRANSPARÊNCIA Governo terá controladoria para reduzir erros e desperdício de recursos Estrutura inclui setores de transparência, auditoria e ouvidoria

Controladoria Geral do Estado foi instituída, hoje, pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Novo órgão de controle pretende reduzir erros e desperdício de recursos públicos, assegurando transparência aos atos tomados pelo governo estadual.

Escala Brasil Transparente, que mede cumprimento de normas de acesso à informação, revelou em junho que Mato Grosso do Sul hoje figura entre os dez estados mais transparentes do país na aplicação do recurso público.

Novo órgão de controle, conforme Azambuja, pretende unir equipes transparência, auditoria e ouvidoria para que se evitem gastos desnecessário e possíveis ilícitos, punindo assim responsáveis por atos de corrupção dentro da estrutura do Estado.

Mauri Valentin Riccioti, procurador de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE), ressaltou que

número descomunal de investigações teria levado a sugestão de um mecanismo de controle interno mais eficiente. Isso porque estima-se que custos com erros no país se assemelhem aos R$ 2 bilhões em perdas com atos de corrupção.

“Inexistência de controles internos faz acontecer erros, desperdícios e fraudes que acabam desaguando no Ministério Público e, por isso, cobramos do governo e prefeituras que criem suas controladorias como instrumento de melhor governança”, explicou Riccioti.