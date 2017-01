JOVEM APRENDIZ Governo do Estado abre seleção para contratar jovens entre 14 e 24 anos São 30 oportunidades para serviços administrativos

O governo do Estado abre processo seletivo para contratar 30 jovens com idade entre 14 e 24 anos, para atuação em serviços administrativos. A inscrição será somente nos dias 6 e 7 de fevereiro, de forma presencial, na unidade do Rede Solidária II, localizada na Rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste, na Capital.

A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, informou que os selecionados irão atuar em serviços como separação e identificação de documentos e correspondências, digitação e reprografia. “É uma oportunidade que estamos abrindo para que os jovens tenham esse contato com o mercado de trabalho. Muitas vezes o que eles precisam é de uma primeira chance, uma oportunidade, e de pessoas que acreditam em seu potencial. É justamente isso o que estamos fazendo”, declarou.

As informações completas sobre como se inscrever, os documentos necessários, carga horária de trabalho e escolaridade necessária, podem ser conferidas clicando aqui.