CAMPO GRANDE 'Gato' pode ter provocado incêndio

que destruiu parte de casa no Tijuca Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve chamas

Incêndio que destruiu cozinha e sala de residência, na tarde desta sexta-feira (10), no Jardim Tijuca II, em Campo Grande, pode ter sido causado por “gato” na fiação elétrica ou criminoso. O Corpo de Bombeiros, porém, não pode confirmar o que iniciou as chamas antes do laudo da perícia.

Vizinhos relataram que na casa moram um casal, uma criança de aproximadamente um ano e um senhor. Vários moradores confirmam que há “gambiarra” para furtar energia e que o homem é visto constantemente subindo no poste e mexendo nos fios.

Por outro lado, vizinhos que não querem se identificar afirmam que ouviram briga de casal momentos antes do incêndio, seguido de barulho de aparelho quebrando.

A família mora no local há três meses e a casa é alugada.

Os bombeiros utilizaram 600 litros de água para conter as chamas.