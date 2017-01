AGONIZOU POR 4H Garoto de 15 anos morre dois dias

depois de levar tiro na cabeça Vítima foi ferida por volta das 2h de anteontem e socorrida só 4h depois

Dois dias depois de ser encontrado ferido com perfuração de tiro na cabeça e marcas de espancamento, Adriam de Oliveira do Prado, 15 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem, por volta das 19h45min. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande com diagnóstico de traumatismo craniano.

Adriam foi encontrado com o rosto ensanguentado na manhã de segunda-feira (2), no cruzamento entre as ruas José Ribeiro de Carvalho e Dona Júlia Serra, na Vila Nasser. Bombeiros que foram chamados para fazer o socorro disseram que moradores chegaram a ouvir barulho por volta das 2h da madrugada, mas que saíram de suas casas e encontraram a vítimas apenas às 6h.

No dia, o garoto foi internado na Santa Casa como desconhecido, já que não portava documentos. Mas, horas mais tarde, a mãe esteve no hospital e o identificou.

Suspeito de cometido o crime foi apontado à polícia. Ele teria tido briga com Adriam no dia 30 de dezembro e, na ocasião feito ameaças de morte. Ainda conforme informações, o adolescente era usuário de drogas e por conta disso era frequentemente ameaçado, por várias pessoas.

O garoto tinha histórico pela polícia por divulgação de vídeo pornográfico envolvendo menores de idade, ameaça, lesão corporal e vias de fato, conforme informações da Polícia Civil.