ia na casa do avô Garota de 12 anos está desaparecida

desde quarta e família busca por paradeiro Thaynara foi filmada por câmeras de segurança de uma lanchonete

Desaparecida desde a quarta-feira (25), Thaynara Aquino da Silva, de 12 anos, foi vista pela última vez às 9h pelos familiares no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Família está desesperada para encontrar a adolescente.

Conforme a madrinha da adolescente, Antônia Santos da Silva, a garota sempre foi comportada e participa de projeto social no bairro. No dia do desaparecimento, ela havia saído pela manhã para deixar o celular carregando na casa do avô e não foi mais vista.

“Produzimos cartazes divulgando o sumiço dela e infelizmente recebemos vários trotes. Um disse que ela foi vista em um mercado, fomos até o mercado e pedimos até as imagens das câmeras de lá, mas não tinha registro dela”, disse Antônia ao Portal Correio do Estado.

Thaynara foi filmada por câmeras de segurança de uma lanchonete, por volta das 13h40 na quarta-feira (25). Ela estava vestindo uma blusa listrada e short. Na imagem, ela aparentava estar aguardando alguém. As câmeras também mostraram que ela caminhava pela calçada.

A família já registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) na Capital. A polícia também investiga o sumiço, mas não divulgou detalhes.

Para quem souber informações do paradeiro da adolescente, a família pede que entre em contato no número (67) 9 9290-0022 ou (67) 9 9284-7119.