operação segurança Gangues marcam confronto por

rede social perto de terminal urbano Guarda Municipal e Polícias Militar e Civil evitar briga

Briga entre gangues marcada por rede social foi evitada na tarde de hoje. Os jovens, entre eles 16 homens e quatro mulheres, iriam encontrar-se para o confronto nas proximidades do Terminal Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Guarda Municipal e Polícias Civil e Militar monitoraram as conversas e descobriram os autores da briga. Antes que houvesse o conflito, as três forças de segurança apreenderam os jovens.

"20 menores planejavam a ação. Uma das mulheres estava com uma criança com menos de um ano de idade e disse que era babá dela", comentou o guarda municipal Neilson Assis, que participou do trabalho.

O inquérito instaurado para apurar a briga está na Delegacia Especializada de Atendiumento à Infância e Juventude (Deaij), a cargo do delegado Bruno Urban. O delegado Claudio Zotto, da 7ª Delegacia de Polícia, acompanhou a operação para evitar a briga entre as gangues. O coronel da Polícia Militar Franklin Almada Ajala Ferreira

O delegado do 7º, Claudio Zotto, cuidou do caso e encaminhou os menores para o delegado titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), Bruno Urban. A ação contou com o apoio do tenente-coronel da Polícia Militar, Ajala, subcomandante do 1º Batalhão da PM.

A atuação conjunta entre a Guarda Municipal e as equipes do 1º BPM foram alinhadas em reunião realizada no dia 6 de janeiro.