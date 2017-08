OPERAÇÃO ANTIVÍRUS Gaeco investiga contratos celebrados com empresas de informática e poder público Ao todo, serão cumpridos 41 mandados, entre prisão e busca e apreensão

Alvo da Operação Antivírus, deflagrada na manhã de hoje pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), no Detran em Campo Grande, são contratos de informática celebrados entre empresas e o Poder Público.

Ao todo, serão cumpridos nove mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 29 de busca e apreensão.

Érico Mendonça, chefe da Divisão de Execução Orçamentária, Financeira e Arrecadação foi levado em viatura do Gaeco.

O diretor-presidente do Detran, Gerson Claro Dino não estava no prédio quando a operação começou e foi trazido pelo Gaeco até a sede do departamento.

Os crimes apurados são corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, peculato e organização criminosa.

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, investigadores liberaram o Bloco 7 do Detran e cerca de 60 funcionários que aguardavam do lado de fora puderam entrar para trabalhar. Servidores dos blocos 9 e 13 ainda aguardaram saída do Gaeco.

Gerson Tomi, diretor de Tecnologia da Informação foi levado pelo Gaeco. Acredita-se que ele e Érico tenham sido encaminhados para a sede do Grupo e, posteriormente, Érico foi levado de volta ao Detran. Ainda não há confirmação de quem são os presos.