Campo Grande Gaeco faz buscas, apreende documentos

e cumpre mandados de prisão na Seleta Instituição mantém contratos com a prefeitura da Capital

A sede da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária em Campo Grande é alvo de operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), desde o início da manhã desta terça-feira.

Segundo a assessoria do Ministério Público Estadual (MPE), servidores cumprem mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e de prisão temporária.

Ainda não há informações sobre o que motivou a operação e quem são os alvos das prisões. A reportagem apurou que ontem (12) houve eleição para escolha da nova diretoria da entidade.

IRREGULARIDADES

No primeiro semestre deste ano, o Ministério Público Estadual (MPE) constatou irregularidades na contratação de terceirizados via Seleta e também Omep. Entre elas remuneração diferenciada ou desproporcional para mesmos cargos e funções. Há casos, segundo o MPE, em que o contratado não atua no Executivo, mas sim em empresa própria, por exemplo.

Além de pedir que as irregularidades sejam sanadas, o órgão pede para que os cargos sejam preenchidos com pessoal contratado via concurso público.

Decisão do do juiz David de Oliveira Gomes Filho, titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, determinou a demissão dos funcionários.

Além disso, o município está proibido de realizar novas contratações por meio dessas duas entidades, sob pena de multa de R$ 10 mil por pessoa.

Apesar da promessa de demissões, não houve, até agora, nenhuma ação da prefeitura com relação ao desligamento destes funcionários terceirizados.