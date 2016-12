OMEP/SELETA Gabinete de Magali Picarelli servia

para abrigar noras 'fantasmas' Investigação do MPE encontrou 76 recibos suspeitos em casa de diretora de ONG

Os funcionários fantasmas encontrados na investigação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com relação aos convênios da Omep e Seleta com a Prefeitura de Campo Grande envolvem a nora e ex-nora da vereadora Magali Picarelli (PSDB).

Kamila de Souza Matos e Aline Palma Padilha eram contratadas para atuarem na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), mas quem assinava as folhas de presença era a vereadora, indicou relatório dos promotores.

Agentes do Gaeco monitoraram as duas e identificaram que elas trabalhavam em atividades particulares. O nome das duas não aparece também na lista de servidores lotados no gabinete de Magali Picareli.

"Kamila de Souza e Aline Padilha não foram encontradas na sede da Câmara de Vereadores ou em escritório político e, nem mesmo são conhecidas pelos funcionários e pela chefe de gabinete", informou a promotoria. Aline já foi casada com Maurício Picarelli Júnior, filho da vereadora, enquanto Kamila é a atual esposa dele.

Magali precisou ir à sede do Gaeco na terça-feira (13) para cumprir mandado de condução coercitiva. Os promotores queriam ter explicações sobre a lotação das duas funcionárias fantasmas, que eram para trabalhar na SAS, mas tinham sido transferidas para o gabinete dela.

A reportagem procurou a vereadora para esclarecer as suspeitas, mas ela não atendeu aos telefonemas e também não estava em seu gabinete. Em postagem em rede social, a vereadora, que não foi eleita para o próximo mandato, não falou sobre o caso mas comentou os planos para o próximo ano, informando que trabalhará nos bastidores da política.

"Estarei trabalhando nos bastidores, com meus projetos particulares de assistência aos menos favorecidos, e quero poder contar com o carinho de vcs (sic), estaremos sempre juntos. Deus abençoe a todos , a vida continua, muito obrigada meu Deus por escolher o melhor pra mim", escreveu.

CASO VAI ALÉM

A diretora de recursos humanos da Seleta, Ana Claudia Pereira da Silva, que foi presa temporariamente na terça-feira (13), estava com 76 recibos de pagamento de "funcionários fantasmas". O Ministério Público encontrou os documentos na casa dela.

Segundo apurado, secretarias municipais enviavam relação de nomes para a entidade, que fazia a inclusão na folha de pagamento. Na data que deveria estar disponível o salário, os valores eram sacados e repassados em espécie para os diretores da entidade. Os recibos eram "frios", para maquiar os comprovantes.

Promotores também inspecionaram Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e relataram que pelo menos 180 funcionários contratados pela Omep não foram encontrados. Nesse trabalho, a investigação, inclusive, denominou o esquema como sendo "indústria de funcionários fantasmas".