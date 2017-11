RETORNO INCERTO Funtrab suspende atendimento

após incêndio em sede na Capital Trabalhadores deverão procurar a Funsat e a Casa de Qualificação

O atendimento na Fundação Social do Trabalho (Funtrab) será suspenso por tempo indeterminado depois do incêndio registrado na noite de ontem (10), na sede da instituição. Conforme a assessoria de imprensa, o fato ocorreu por volta das 22h30. O agente patrimonial que fazia segurança percebeu o fogo e chamou o Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram o térreo, onde funciona o serviço de atendimento à população.

"O atendimento dos bombeiros foi rápido. O incêndio atingiu principalmente os móveis do primeiro andar. Agora, temos que aguardar nova vistoria e, além disso, também será necessária a limpeza do local. Há resíduos do incêndio no prédio todo, mesmo nos andares não aingidos pelas chamas, que são prejudiciais à saúde", explicou Magna Melo, que trabalha no setor de assessoria de imprensa.

Na segunda-feira, o prédio passará por vistorias para calcular os prejuízos e também pelo serviço de limpeza. Enquanto a Funtrab estiver fechada, a população pode buscar atendimento na sede da Fundação Social de Trabalho de Campo Grande (Funsat), na avenida Eduardo Elias Zahran, e na Casa da Qualificação, na rua Sete de Setembro.

As causas do incêndio serão investigadas pela polícia.

