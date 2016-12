OPORTUNIDADE Agência oferece 10 vagas para montador de móveis com salário de R$ 1,1 mil Funtrab oferece mais vagas que podem ser consultadas no local

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 68 vagas de emprego em Campo Grande, dentre essas, 10 em destaque são para montador de móveis de madeira. O salário oferecido é de R$ 1.115, além de comissão de acordo com a produtividade e ajuda de custo.

Nesta função o trabalhador irá preparar o local de trabalho, realizar serviço de montagem, instalação de móveis e artefatos de madeiras, caixas, caixotes, paletes, engradados etc. Também irá programar as etapas de montagem na máquina, com auxílio de ferramentas e instrumentos.

Um dos quesitos é que o candidato saiba interpretar instruções para executar o trabalho em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Exige experiência comprovada em Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a escolaridade é o ensino fundamental incompleto.

SERVIÇO

Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas de empregos são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.