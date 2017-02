TODO MÊS Funcionários da Santa Casa protestam

por atraso nos salários Prefeitura divulgou que resolve atraso no repasse a hospital até sexta

Funcionários da enfermagem, administrativo e técnicos em radiologia da Santa Casa fazem paralisação hoje e movimento deve permanecer porque estão com salários atrasados. A quitação deveria ter sido feita ontem (7).

A decisão em interromper o serviço foi tomada na tentativa de pressionar a Prefeitura de Campo Grande a repassar recursos que ainda não foram pagos ao hospital. Pelo convênio de contratualização, a parcela de custeio é de cerca de R$ 14 milhões e deve ser quitada até o quinto dia útil. Com esse dinheiro a direção da Santa Casa, conforme divulgou a assessoria de imprensa, paga os salários.

A unidade hospitalar divulgou que ainda não foi depositado o valor de custeio e o governo municipal deveria ter pago também outros R$ 4.185.756,86, que estão atrasados desde a administração de Alcides Bernal (PP), no ano passado.

Os Sindicatos dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) e dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Mato Grosso do Sul (Sinterms) informaram que 30% dos profissionais continuam trabalhando.

A primeira mobilização aconteceu hoje, às 12h30, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. As entidades de classe asseguraram que a paralisação vai seguir enquanto não houver o pagamento salarial.

Mês passado e em dezembro de 2016 os funcionários também realizar ato semelhante por conta de atraso. Representantes dos sindicatos até conversaram com o prefeito Marcos Trad (PSD) sobre a situação.

“No mês passado, nos reunimos com o prefeito, com o secretário de saúde Marcelo Vilela e representantes do hospital. Os representantes dos sindicatos da área de enfermagem, radiologia e administrativos receberam a afirmativa de que este problema estava resolvido, foi firmado um termo aditivo - prazo de 3 meses - no qual a prefeitura se comprometeu a efetuar o repasse à Santa Casa", explicou o presidente da entidade que representa a enfermagem, Lázaro Santana.

Fabrício Costa, dirigente do Sinterms, acrescentou que a descontinuidade de pagamentos acontece desde novembro do ano passado. "Essa situação é desgastante para as categorias, os profissionais trabalham e todos os meses tem que fazer manifestação para receber seus proventos."

ACERTANDO AS CONTAS

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou, por meio da assessoria de imprensa, que a quitação será feita até a sexta-feira (10). Não foi informado o motivo do atraso.

O repasse dos R$ 14 milhões é formado por dinheiro dos governos federal, estadual e municipal. A União é responsável pela maior fatia.