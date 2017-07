Campo Grande Funcionários de empresa de reciclagem têm mão e braço decepados em acidente Vítimas trabalhavam em máquina de cortar plástico quando houve acidente

Dois funcionários de uma empresa de reciclagem ficaram feridos em acidente de trabalho, na manhã de hoje, em Campo Grande.Um dos rapazes teve a mão decepada, enquanto o outro perdeu o braço.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítimas trabalhavam em um equipamento de cortar plástico quando houve o acidente, no bairro Tiradentes.

Funcionário que trabalhava em outra área da empresa ouviu os gritos, foi até o local e encontrou as vítimas, identificadas como Marcelo e Reverton, caídos no chão. Marcelo teve uma das mãos decepadas, enquanto Reverton teve um dos braços decepado pelo equipamento.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas para a Santa Casa. Eles estavam conscientes, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo o gerente da empresa, ambos usavam equipamentos de proteção e suspeita é que tenham deixado de cumprir algum procedimento de segurança.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro como lesão corporal culposa. Equipe da Polícia Civil foi até o local e perícia deve ser feita para apurar as circunstâncias do acidente.